Sicherer mit dem Rad unterwegs: So entschärfen Polizei und Stadtplaner Unfallschwerpunkte in Karlsruhe

Zwischen Durlach und dem Kerngebiet Karlsruhes gibt es für Radfahrer nicht nur die Durlacher Allee als große Ost-West-Achse. Eine günstige Route über das Haupthindernis, die Autobahn, führt über eine weitere Brücke etwas weiter nördlich.

Kurioserweise ist die Straße, die Untermühlsiedlung und Elfmorgenbruchstraße verbindet und auch zur Autobahnmeisterei und dem Umspannwerk dies- und jenseits der A5 führt, namenlos. Viele Karlsruher nennen den breiten Betonsteg einfach „Wertkauf-Brücke“, nach dem früheren Betreiber des heutigen Durlach Centers.

Der große Einkaufsmarkt am Nordwestohr des Autobahnanschlusses Karlsruhe-Durlach ist ein wichtiges Ziel für Autofahrer, Radler und sogar Fußgänger aus der nahen Siedlung. Außerdem kommen Radfahrer über die Elfmorgenbruchstraße gut nach Westen in die Stadt, vorbei am Großmarkt in die Oststadt und die City oder auch nach Rintheim.