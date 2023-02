Polizei stellt Verstöße bei Alkohol- und Drogenkontrolle in Karlsruhe fest

Polizisten haben am Donnerstag mehrere Autofahrer in der Karlsruher Innenstadt kontrolliert. Ein Drogen- und ein Alkoholschnelltest fielen positiv aus.

Polizeibeamte führten am Donnerstagabend in der Kriegsstraße Kreuzung Fautenbruchstraße in der Karlsruher Innenstadt eine Alkoholkontrolle durch. Alkohol und Drogen im Straßenverkehr seien eine der häufigsten Unfallursachen, teilte die Polizei mit. Um hier entgegenzuwirken, seien besonders in der Fastnachtszeit mehrere Kontrollen geplant.

Zehn Polizisten überprüften bei der Kontrolle am Donnerstag im Zeitraum zwischen 17 und 19 Uhr mehrere Autofahrer. Bei einer kontrollierten Person fiel ein Drogenschnelltest positiv aus. Zudem wurde bei einem durchgeführten Alkoholtest bei einem anderen Autofahrer ein Wert von etwa 3,3 Promille festgestellt.

Die Beamten brachten die beiden Betroffenen zur Blutentnahme auf das Polizeirevier. Die Polizei bemerkte an diesem Abend weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten, die ebenfalls zu einer Anzeige führen werden.