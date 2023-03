Polizei sucht nach Unfallflucht in der Nordweststadt Zeugen

Am Donnerstag ereignete sich in Karlsruhe ein Unfall mit einem Schaden von 1.500 Euro. Ein an dem Unfall beteiligter Autofahrer beging Fahrerflucht.

Ein Unfallbeteiligter ist nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr in der Hertzstraße in Karlsruhe vom Unfallort geflohen. Wie die Polizei mitteilte, wollte die 32-jährige Frau nach bisherigem Kenntnisstand ihren Pkw gegenüber der Einfahrt zum Karlsruher Institut für Technologie Campus West rückwärts in Richtung Moltkestraße ausparken, als ein noch unbekannter Autofahrer das Heck ihres Fahrzeugs touchierte und anschließend weiter fuhr.

Bei dem Unfall verletzte sich die Frau nicht. Die Polizei schätzt den entstandene Schaden an ihrem Fahrzeug auf etwa 1.500 Euro. Bei dem unbekannten Autofahrer soll es sich laut der Aussage der 32-Jährigen um einen 50 bis 60 Jahre alten Mann mit grauen Haaren gehalten haben.

Ersten Feststellungen zufolge ließen ein weißer Kombi und ein silberner Kleinwagen die Frau ausparken. Die Beamten bitten diese bisher unbekannten Autofahrer, sich wegen einer Zeugenaussage bei der Polizei zu melden.