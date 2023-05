Polizei sucht nach versuchtem Überfall auf Taxifahrer in Karlsruhe Zeugen

Bei einer Fahrt nach Knielingen wollte ein Mann einen 33-jährigen Taxifahrer berauben. Der Fahrer konnte den Notruf wählen und schlug den Täter in die Flucht.

Ein bislang unbekannter Mann hat in der Nacht auf Donnerstag gegen ein Uhr versucht einen 33-jährigen Taxifahrer in der Karlsruher Weststadt auszurauben. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge bestellte sich eine 58-jährige Frau ein Taxi in die Lessingstraße und beauftragte den Fahrer sie nach Knielingen zu fahren. Nach kurzer Zeit stieg offenbar mit Zustimmung der 58-Jährigen ein weiterer Fahrgast zu.

Auf der Fahrt hielt der unbekannte Mann dem Taxifahrer dann einen spitzen Gegenstand gegen die Hüfte und forderte ihn zum Anhalten sowie zur Herausgabe seines Geldes und seines Mobiltelefons auf. Der 33-Jährige kam der Aufforderung zum Anhalten nach und stoppte sein Fahrzeug in der Kriegsstraße. Während der Taxifahrer gegenüber dem Täter vorgab nach Geld zu suchen, verständigte er über den Notruf die Polizei. Als der Räuber dies bemerkte, verließ er das Fahrzeug und flüchtete zu Fuß in ein unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Laut dem Geschädigten hatte der männliche Täter einen schwarzen Vollbart, sprach mit leichtem Akzent und trug eine schwarze Jacke mit Kapuze.