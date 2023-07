Polizei sucht Zeugen nach Verfolgungsfahrt in Karlsruhe

Er gefährdete mehrere Verkehrsteilnehmer, bevor er gestellt werden konnte: Der Fahrer eines Mercedes ergriff am Samstagvormittag in Karlsruhe zunächst die Flucht vor der Polizei.

Verfolgungsfahrt am Samstagvormittag in Karlsruhe: Wie die Polizei mitteilte, war einem Streifenwagen gegen 10:45 Uhr ein silberfarbener Mercedes aufgefallen. Dessen Fahrer habe mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen den Kreisverkehr in der Weinbrenner-/Yorckstraße passiert.

Da das Fahrverhalten des Fahrers unkontrolliert wirkte und das Heck mehrmals ins Schlingern geriet, sollte das Fahrzeug kontrolliert werden. Der Autofahrer missachtete nach Polizeiangaben jedoch die Anhaltezeichen sowie das eingeschaltete Blaulicht des Streifenwagens und setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort.

Autofahrer müssen ausweichen, um Unfall zu vermeiden

Mindestens zwei Autofahrer mussten nach Polizeiangaben ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden. Der Fahrer gefährdete demnach auch zwei bislang unbekannte Fahrradfahrer. Erst als der Mercedes den Kreisverkehr drei Mal umrundet hatte und seine gefährliche Fahrt auf der Weinbrennerstraße in westlicher Richtung fortsetzte, konnte er auf Höhe der Weinbrennerstraße 41 gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden.

Wie sich herausstellte, stand der 51-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Mercedes wurde sichergestellt. Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Trunkenheit im Straßenverkehr, Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz und Sachbeschädigungen wurden eingeleitet.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte (insbesondere die beiden Radfahrer), sich unter der Telefonnummer 0721/666-3611 zu melden.