Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Raub im Karlsruher Stadtgebiet

Zwei bislang unbekannte Täter versuchten am Samstagnachmittag einen 18-Jährigen in der Nähe des Scheck-in Center Karlsruhe auszurauben. Nun ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Am Samstagnachmittag

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei fragten zwei bislang unbekannte Männer einen 18-Jährigen am Karlsruher Scheck-in Center gegen 16.30 Uhr nach Bargeld. Noch bevor dieser die Herausgabe verneinen konnte, wurde er mit einem Pfefferspray angegriffen, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Im weiteren Verlauf sei er von einem der Angreifer mit einem zerbrochenen Aschenbecher verletzt worden. Als der 18-Jährige versuchte, sich körperlich zur Wehr zu setzen, ergriff das Duo ohne Beute zu Fuß in Richtung Philipp-Reis-Straße die Flucht.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Tatverdächtigen nicht mehr festgestellt werden. Bei diesen soll es sich laut Angaben des Geschädigten um zwei Männer im Alter zwischen 30 und 35 Jahren handeln.

Der größere der beiden sei etwa 185 cm groß und von kräftiger Statur gewesen. Weiter trug einen schwarzen Haarzopf und war mit einem schwarzen Oberteil bekleidet. Der kleinere der beiden sei circa 170 cm groß gewesen und hatte schwarze kurze Haare. Er trug am Oberkörper einen weißen Pullover.

Bei dem Angriff zog sich der 18-Jährige unter anderem leichte Schnittverletzungen zu, weshalb er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Hinweise gesucht

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.