Im Minutentakt gehen den Kontrolleuren die Fische ins Netz. Ein Radfahrer nach dem anderen fährt mit dem Velo in die Fußgängerzone am Marktplatz ein, verbotenerweise.

Polizeibeamte und Bedienstete des Ordnungsdienstes halten die Frauen und Männer an und weisen sie auf die Ordnungswidrigkeit hin. Das macht dann bitte 25 Euro Bußgeld. Mit Verwarnungen würde man mittlerweile nicht mehr arbeiten.

„Wir wollen den Kontrolldruck hochhalten“, sagt Bürgermeister Albert Käuflein (CDU), Dezernent für öffentliche Sicherheit und Ordnung, der bei der schon achten Schwerpunktkontrolle in diesem Jahr mit vor Ort ist. Neben den Radfahrern haben die Kontrolleure noch den Lieferverkehr im Auge, der zwischen 8 und 11 Uhr in der Fußgängerzone unterwegs sein darf.

Karlsruher Radler nutzen die Passage über den Marktplatz

Vergehen kosten für die Fahrzeugführer 50 Euro. Aber in der Menge an Radlern, die sich nicht an die geltende Regelung halten, gehen die praktisch unter. Der Marktplatz liegt zentral und bietet sich für Radfahrer als flotte Passage in andere Teile der Innenstadt an.

Eine junge Frau wird von der Polizei vor einem Café am Marktplatz angehalten. „Mit dem Rad ist dieser Weg schneller als über die Seitenstraßen zu fahren“, erklärt sie.

Ohne Widerrede hält sie die Bankkarte an das mobile Bezahlterminal, sie überlächelt die Situation und ist verständnisvoll, bevor sie das Rad weiterschiebt.

Es gibt auch Radfahrer, die sich per Flucht um ein Bußgeld drücken wollen. Ein Mitarbeiter des Ordnungsdienstes hält eine Radfahrerin grob am Handgelenk fest, als diese davonfahren möchte. Mit einer Drehbewegung am Handgelenk wird die Frau am Weiterfahren gehindert.

Kurz wird es laut, Kräfte von Polizei und Ordnungsdienst eilen über den nördlichen Marktplatz – die Frau, noch halb auf dem Rad sitzend, protestiert gegen das unsanfte Vorgehen.

Maximilian Lipp, Leiter des Ordnungsamts, sagt zur Situation: „Es ist unerheblich, ob man vom Ordnungsdienst oder der Polizei angehalten wird. Der Aufforderung zum Anhalten muss man folgen. Selbst, wenn man sich nichts vorzuwerfen hat.“

Übrigens: Nicht nur Radfahrer sind vom Verbot betroffen

Käuflein und Lipp appellieren an die Einhaltung der Regeln. „Wir können zwar das Verbot kontrollieren, aber es funktioniert nur, wenn die Menschen auch mitmachen“, betont der Bürgermeister. „Zeigen Sie Rücksicht und halten Sie sich im eigenen Interesse an die Regeln.“ Das Fahrverbot gilt übrigens auch für E-Scooter.

Ausnahmen für den Lieferverkehr gebe es. Die werden einmalig genehmigt oder auf Dauer. „Aber das ist immer eine Einzelfallentscheidung“, erklärt Lipp. Auch Taxifahrer, die mobilitätseingeschränkte Patienten zu Arztpraxen fahren, dürften in die Fußgängerzone.

Im Einzelfall kann es knifflig werden, zeigt sich im Gespräch. Wer als mobilitätseingeschränkter Mensch mit seinem Dreirad unterwegs sei, brauche eine Genehmigung. Wer lediglich auf Anraten seines Arztes auf ein gelenkschonendes Fortbewegungsmittel zurückgreift, ohne Erlaubnis, müsse mit einem Bußgeld rechnen.

Übrigens: Das Queren der Fußgängerzone auf dem Rad ist nach wie vor erlaubt, betont Lipp. Ob das derzeit geltende Verbot auch nach dem abgeschlossenen Umbau der Kaiserstraße so noch gilt, ist ungewiss. Darüber müsse dann der Gemeinderat bestimmen.