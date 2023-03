Polizei verhaftet Tatverdächtigen mehrerer Kellereinbrüche in Karlsruhe

Ein 35-jähriger Mann befindet sich seit Dienstagnacht wegen mehrerer Kellereinbrüche im Stadtgebiet Karlsruhe in Polizeigewahrsam.

Die Polizei hat in der Nacht zum Dienstag gegen 1.30 Uhr einen 35-jährigen Verdächtigen mehrerer Kellereinbrüche im Stadtgebiet Karlsruhe festgenommen. Der Mann ist zuvor in die Kellerräume eines Wohnhauses in der Kaiserstraße eingebrochen, teilte die Polizei mit.

Die Polizisten fanden bei der Kontrolle des Tatverdächtigen Diebesgut von zurückliegenden Kellereinbrüchen im Stadtgebiet. Der Beschuldigte soll auch Anfang März zwei Kellereinbrüche in der Rheinhold-Frank-Straße begangen haben. Zudem fand die Polizei eine geringe Menge Amphetamin. Die Zeit bis zu seiner Haftrichtervorführung verbringt der Mann im Zentralgewahrsam der Polizei.