Darum kreist Polizeihubschrauber in der Nacht über Karlsruhe

Einsatz am Nachthimmel über Karlsruhe: Mithilfe eines Hubschraubers hat die Polizei in der Nacht auf Donnerstag nach einer vermissten Person gesucht. Das bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums am Morgen dieser Redaktion.

Der 76 Jahre alte, demente Mann hatte zuvor das Pflegeheim, in dem er lebt, verlassen. Er wurde nach Angaben der Polizei noch in der Nacht aufgefunden und zurück in das Heim gebracht. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

Suchen aus der Luft kommen in Karlsruhe und der Region regelmäßig vor

Suchen nach vermissten oder flüchtigen Personen, bei denen Hubschrauber der Polizei im Einsatz sind, gibt es in der Region immer wieder. Im Juni dieses Jahres unterstützten Polizeihubschrauber beispielsweise über Bretten und Pforzheim in zwei unterschiedlichen Fällen die Suche nach vermissten Menschen.

Manchmal geht es auch um ganz andere Dinge: Bei einem Flug in der Nähe des südbadischen Emmendingen entdeckte die Besatzung eines Polizeihubschraubers kürzlich zwei illegale Cannabis-Plantagen.