Pop-up-Radweg auf der Rüppurrer Straße in Karlsruhe wirbt für Bürgerbegehren

Einen extrabreiten Radweg gab es am Mittwochmorgen zwei Stunden lang auf dem nördlichen Teil der Rüppurrer Straße. Zwischen 7 und 9 Uhr wurde die rechte Fahrbahn zwischen Baumeisterstraße und dem Mendelssohnplatz mit temporären Absperrungen für den Autoverkehr gesperrt und für Radler und Rollerfahrer freigegeben.

Initiiert hat den Pop-up-Radweg die Initiative „Fuß & Rad Entscheid Karlsruhe“. Ihr Ziel ist, alle Verkehrsteilnehmer auf eine mögliche Gefahrenstelle im Stadtgebiet aufmerksam zu machen.

„Hier führt der Fahrradweg direkt zwischen zwei Fahrbahnen für Autos durch“, begründet Joachim Weiß von der Initiative die Pop-up-Aktion. „Deshalb kommen sich Radler und Autofahrer immer wieder gefährlich nahe.“

Popup-Radweg in Karlsruhe: Mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer

Von den Radlern habe es zu dem Pop-up-Radweg „viele positive Rückmeldungen“ gegeben, sagt Weiß nach der zweistündigen Aktion in einem ersten Fazit.

Die Initiative „Fuß & Rad Entscheid Karlsruhe“ macht sich für ein sicheres Miteinander aller Verkehrsteilnehmer stark und will mehr Raum für Fußgänger und Radfahrer schaffen.

In den vergangenen Monaten wurden deshalb bereits mehrere Pop-up-Radwege initiiert, um der Stadt Hinweise für mögliche Verbesserungen im Radwegenetz zu geben. Mit einem Bürgerbegehren will die Initiative ihre Forderungen in den Gemeinderat bringen.