Harald Schwer gestaltet seine Heimat

Hinter der historischen Ölmühle in Karlsruhe-Grötzingen steckt ein unermüdlicher Baumeister

Nie hat Harald Schwer an einem anderen Ort gewohnt als Karlsruhe-Grötzingen. Dort baut er mit an seiner Heimat, bis auf den heutigen Tag. Wie bei der Sanierung der alten Ölmühle mit den Heimatfreunden. Was treibt ihn an?