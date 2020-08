Premiere der Digitalen Edition der SCHLOSSLICHTSPIELE Karlsruhe 2020 im europäischen Fokus

Die Premiere für die SCHLOSSLICHTSPIELE Karlsruhe 2020 in ihrer Digitalen Edition ist mehr als gelungen. Mittels heißlaufender Server waren mehr als 100.000 PCs, Smartphones, Tablets oder internetfähige TV-Geräte zugeschaltet und ließen Menschen aus aller Welt die Shows unter dem Titel „Abbruch in der Realität - Aufbruch in die Virtualität“ auf der virtuellen Schlossfassade verfolgen. „Die diesjährige Ausgabe der SCHLOSSLICHTSPIELE ist eine ganz besondere“, sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen in ihrer Grußbotschaft zur Eröffnung der Digitalen Edition. Und das „nicht nur, weil Sie wegen der Pandemie von zu Hause aus zuschauen, sondern weil die SCHLOSSLICHTSPIELE in diesem Jahr unserem Planeten und dem Europäischen Green Deal gewidmet sind.“ Sowohl „Attitude Indicator“ von TNL als auch „Changes³“ von Rüstungsschmie.de, die extra für die diesjährigen SCHLOSSLICHTSPIELE – Digitale Edition geschaffen wurden setzten sich eindrucksvoll mit einprägenden Bildern mit dem Thema auseinander.

Die ganze Welt blickt auf Karlsruhe

„Es ist alles wunderbar gelungen“, kommt Peter Weibel, künstlerischer Vorstand des ZKM Karlsruhe, aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Im Medientheater des ZKM hat der Kurator die Premiere auf Großmonitor und mit großer Soundanlage erlebt. „Wir haben nicht mehr ein lokales Publikum vor Ort gebunden, wir haben ein Non-lokales Publikum“, sagte Weibel. Geisterspiele seien darum auch der falsche Ausdruck für die Digitale Edition. „Das sind alles reale Zuschauer. Sie sitzen nur nicht vor dem Schloss, sondern zuhause. Und zwar viele mehr als vor dem Schloss. Wir bringen die SCHLOSSLICHTSPIELE nun in die Wohnungen, auf die Bildschirme weltweit. Das heißt, wir haben zum ersten Mal eine weltweite Gemeinschaft, die nicht in Karlsruhe versammelt ist. Dennoch bleiben es die SCHLOSSLICHTSPIELE Karlsruhe.“

Aus der Krise habe Karlsruhe eine Chance gemacht. „Das ist schon sensationell“, sagte der Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe Frank Mentrup. „Wenige Monate ist es her, dass klar wurde, dass in diesem Sommer keine Großveranstaltungen stattfinden können.“ Nun waren quasi aus aller Welt Gäste zur Premiere auf dem virtuellen Schlossplatz der Stadt. „Insofern ist das auch eine Marketingmaßnahme in der ganzen Welt, die wir bislang noch nie hatten“, so Mentrup weiter. „Wir hoffen, dass man nicht nur Karlsruhe, die UNESCO City of Media Arts, unser Schloss sowie die Schlosslichtspiele wahrnimmt, sondern dass man auch einen Grund findet, persönlich hierher zu kommen.“ Mit dem Medienkunstwerk SCHLOSSLICHTSPIELE hat Karlsruhe nun virtuell ein absolutes Aushängeschild.

Erwartungen wurden weit übertroffen

„Wir sind von der Resonanz absolut begeistert und von den Reaktionen überwältigt. Das übertrifft bei weitem unsere Erwartungen“, freute sich Martin Wacker, Geschäftsführer der veranstaltenden KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH. „Aus aller Welt - aus Brasilien, Indien, Israel, Russland - haben uns Grüße und Glückwünsche erreicht. Ein großes Kompliment geht an das Team von ZKM und KME, das in den vergangenen vier Monaten Enormes geleistet hat um, unsere geliebten SCHLOSSLICHTSPIELE im virtuellen Raum entstehen zu lassen“, so Wacker weiter.

Bis Samstag, 13. September, werden täglich ab 20.15 Uhr unter www.schlosslichtspiele.info in wechselnden Zusammensetzungen und Reihenfolgen immer die beiden Neuheiten sowie die Highlights aus den vergangenen Jahren wie „300 Fragments“ von Maxin10sity und das „Defilee zum 100. Geburtstag der Avantgarde“ von DSG animation + vfx sowie „Reverb“ von László Zsolt Bordos / Bordos.ArtWork” und von Global Illumination „The Object of the Mind“ gespielt.

Citymarketing präsentiert „Stadtleuchten”

Übrigens: Im Herzen von Karlsruhe muss niemand auf ein Leuchten verzichten. Mit Unterstützung des lokalen Handels und Anliegern der Innenstadt präsentiert das Citymarketing im Rahmen der Digitalen Edition der SCHLOSSLICHTSPIELE mit dem Light Art Festival „Stadtleuchten“ Licht- und Medienkunst in der City. Hierbei sind Kunstwerke bis zum 13. September in verschiedenen Schaufenstern und Ladenlokalen zu sehen. Aber auch erst nach Ladenschluss ab Einbruch der Dunkelheit werden manche Kunstwerke ihre Strahlkraft entfalten.