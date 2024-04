Presseclub Karlsruhe ist 75: BVG-Präsident Harbarth hält die Festrede

Er ist eine Institution in Karlsruhe und hat eine stolze Tradition. Doch was genau macht eigentlich die Vereinigung der Journalistinnen und Journalisten?

Der Zweite Weltkrieg war lag noch nicht lange zurück, die alliierten Militärregierungen hatten die Lizenzen für die Herstellung erster unabhängiger Zeitungen vergeben, da formierten sich im Frühsommer 1949 die hauptberuflichen Journalisten und Redakteure in Karlsruhe und gründeten den Presseclub. Eigentlich war es eine erneute Gründung: Bereits 1910 hatte ein Vorgängerverein in Karlsruhe existiert.

Den jedoch verboten die Nazis und lösten ihn auf. Der Karlsruher Presseclub der Nachkriegszeit entwickelte sich rasch zum Selbstläufer. An seiner Beliebtheit hatte auch der Gründungspräsident einen nicht unerheblichen Anteil: BNN-Verleger Wilhelm Baur stand der Organisation vor.

Feier am Internationalen Tag der Pressefreiheit

Jetzt begeht der Karlsruher Presseclub sein 75-jähriges Bestehen. Das wird groß gefeiert – passenderweise am 3. Mai, dem Internationalen Tag der Pressefreiheit. Nach Grußworten von BNN-Verleger Klaus Michael Baur und Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup spricht im Wolfgang-Rihm-Forum der Staatlichen Hochschule für Musik der 95 Jahre alte einstige Bildungsminister und spätere Erste Bürgermeister von Hamburg, Klaus von Dohnanyi im Interview unter anderem über Pressefreiheit. Nach diesem Zeugen des Jahrhunderts hält der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, den Festvortrag.

Der Presseclub diente einst wie heute als Forum des Austauschs und der Vernetzung. Hier trafen und treffen sich Medienschaffende, sie diskutieren die Tagespolitik, und immer feierten sie auch. Laut Vereinssatzung der frühen Tage war der Gründungszweck des Presseclubs das gesellige Beisammensein.

Karlsruher Presseball ist legendär

Jährlicher Höhepunkt dieses sozialen Miteinanders war der Karlsruher Presseball. Das Ereignis war legendär. Wer in Karlsruhe auf sich hielt, musste sich dort sehen lassen. Vom Amtsleiter bis zum Wirtschaftskapitän, vom Volontär bis zum Chefredakteur.

Das Geld, was man dabei einnahm, kam wohltätigen Zwecken zugute. Nach und nach wurde der Presseclub zu einer Art sozialem Gewissen in Karlsruhe. Und hatte einen Ruf wie Donnerhall. Interviewgäste aus Politik und Wirtschaft gaben sich die Klinke in die Hand.

Was umso schwerer wiegt, bedenkt man die Zeit: In den Fünfzigern, Sechzigern und auch den Siebzigern gab es weder Smartphone noch Internet oder kommerzielles Fernsehen. Neben der Tageszeitung existierten drei öffentlich-rechtliche TV-Programme.

Der Presseclub ist zeitgemäß geblieben

Der Presseclub ist über das zurückliegende Dreivierteljahrhundert hinweg immer zeitgemäß geblieben. Waren anfangs nur hauptberufliche Redakteure als Mitglieder zugelassen, so sind heute auch die anderen inzwischen entstandenen Berufsgruppen vertreten, Pressesprecher, Öffentlichkeitsarbeiter, Social-Media-Leute, Blogger, Influencer. Sie treffen sich mittlerweile zu sogenannten Frühstücksgesprächen und tauschen sich aus.

Entsprechend sind die Formate und Aktivitäten des aktuell unter dem Vorsitz der freien Journalistin Irmgard Duttenhofer stehenden Presseclubs. Ihr Stellvertreter ist Markus Schneider. Man reist gemeinsam, etwa zur Bundespressekonferenz, bildet sich gemeinsam weiter – zum Beispiel bei großen Landesausstellungen – und vergibt den Medienpreis des Clubs. Besuche führten die Mitglieder hinter die Kulissen der neuen Fußball-Arena im Wildpark, auf den Karlsruher Energieberg oder in den Blumengroßmarkt.

Im aktuellen Jubiläumsjahr hat der Presseclub die junge Filmemacherin Tamara Denic geehrt. Sie hatte bei den Internationalen Filmfestspielen / Independent Days ihren Film „Istina – Truth“ gezeigt. Der Film handelt von einer jungen Pressefotografin, die in Deutschland von dem eingeholt wird, was sie einst im serbischen Belgrad erlebt hat.