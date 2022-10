Wenn Mutter oder Vater an Depressionen leiden, ist das auch für Kinder nicht einfach. Hier knüpft die bundesweite Studie Chimps-Net an, die besonders das Wohl des Nachwuchses im Blick hat.

Wenn Mama oder Papa Depressionen haben, hat das Auswirkungen auf die ganze Familie. Bei einer Behandlung steht jedoch meist nur die betroffene Person im Mittelpunkt. „Wir wollen zeigen: Auch Kinder müssen gesehen werden“, betont die Karlsruher Psychologin Katrin Hartlep.

Hartlep ist Teil des Projekts Chimps-Net (children of mentally ill parents-network) für Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil. Die Studie findet bundesweit an 20 verschiedenen Standorten statt, unter anderem auch am Städtischen Klinikum in Karlsruhe.

Studienteilnehmer für Chimps-Net werden noch gesucht

Ziel der Studie ist es, die psychische Gesundheit und Lebensqualität der Kinder und Jugendlichen von psychisch erkrankten Eltern zu verbessern. Gleichzeitig steht auch die Situation der Eltern im Fokus. Für das Projekt werden laut Katrin Hartlep noch Studienteilnehmer gesucht.

Es ist für Familien schwierig, hier die richtigen Worte zu finden. Katrin Hartlep, Psychologin

Noch immer werde zu wenig über psychische Erkrankungen gesprochen, sagt Hartlep: „Es ist für Familien schwierig, hier die richtigen Worte zu finden.“ Elternteile mit einer psychischen Erkrankung seien häufig mit sich selbst beschäftigt und für ihre Kinder emotional nicht zugänglich.

Viele Kinder offenbaren ihre eigenen Sorgen nicht. Katrin Hartlep, Projektmitarbeiterin

Sei diese grundlegende Fürsorge nicht gegeben, müssten sich die Mädchen und Jungen um sich selber kümmern. „Viele Kinder offenbaren ihre eigenen Sorgen nicht“, weiß Hartlep aus Erfahrung. Sie behielten Belastungen bei sich und fühlten sich gleichzeitig schuldig, wenn es den Eltern schlecht geht.

Kinder reagieren laut Karlsruher Psychologin stark auf Stimmungen ihrer Eltern

„Kinder haben ganz feine Antennen“, sagt die Karlsruher Psychologin. „Sie reagieren stark auf die Stimmungslagen ihrer Eltern.“ Manchmal kehrten sich auch die Rollen um: Kinder fühlen sich verantwortlich für das Wohlergehen ihrer Eltern, kümmern sich um sie, und stellen die eigenen Bedürfnisse hinten an.

Bei der Studie wird zunächst ein Gespräch mit der Familie geführt, bei dem der individuelle Belastungsgrad ermittelt werden soll. Daran anknüpfend stehen verschiedene Therapien zur Auswahl: Neben einer Einzeltherapie auch eine Multifamilientherapie, bei der mehrere Familien zusammenkommen.

Hilfe beim Umgang mit psychischen Erkrankungen

„Ziel der Studie ist es, dass es künftig mehr solche Angebote für Familien gibt“, erklärt Hartlep. Während des Projekts soll es Hilfe beim Umgang mit psychischen Erkrankungen geben. „Es sollen Ideen aufgezeigt werden, wie man gerade Kinder hier unterstützen kann“, so die Psychologin.

Studien zufolge habe rund die Hälfte der Menschen in Deutschland im Lauf ihres Lebens mit einer seelischen Erkrankung zu kämpfen, erläutert Hartlep. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass weltweit 121 Millionen Menschen von Depressionen betroffen sind.