Ohne Sprache läuft in einem neuen Land gar nichts. Das weiß Esperanza del Real aus eigener Erfahrung. Sie kam vor 22 Jahren aus Kolumbien nach Deutschland und wollte gleich die Sprache ihres neuen Heimatlandes erlernen.

„In einer Klasse mit 20 oder 25 Schülerinnen und Schülern funktioniert das aber meist nicht so gut“, erzählt die Frau, die inzwischen für die AWO-Flüchtlingshilfe arbeitet. Vor vier Jahren gründete sie das Projekt „Individuelle Unterstützung beim Deutschlernen“.

Erfolgsgeschichten dank Einzelunterricht

Dieses Konzept sieht vor, dass Ehrenamtliche die Migranten beim Erlernen der deutschen Sprache unterstützen. „Ein Lehrer arbeitet mit einem Schüler“, erklärt del Real. „Bei diesem Einzelunterricht kommt jeder richtig ins Sprechen, und keiner kann sich wegducken.“

Begonnen hat das Projekt 2019 mit zehn Ehrenamtlichen und zehn Schülern, heute sind es 30 Ehrenamtliche und 32 Schüler, die unter anderem aus Chile, Gambia, Syrien oder der Ukraine kommen.

„Die Nachfrage ist extrem groß“, versichert del Real und fügt hinzu, dass das Projekt vom AWO-Kreisverband Karlsruhe-Stadt und vom Büro für Integration der Stadt finanziert wird. „Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist es absolut kostenlos, auch Bücher und Tablets können wir für die Unterrichtsdauer zur Verfügung stellen.“

Eine, die sich ehrenamtlich im Projekt engagiert, ist Gerda Willig. Sie wurde im Oktober 2021 durch einen Aufruf in den BNN auf das Projekt aufmerksam. „Ich war gerade auf der Suche nach einem passenden Ehrenamt und fühlte mich sofort von dem Beitrag angesprochen“, sagt Willig, die früher in der Unternehmenskommunikation der Stadtwerke tätig war.

Schon im Februar 2022 bekam sie ihren ersten Schüler. Der Palästinenser Fadi Tantish sprach zwar sehr gut Englisch, Deutschkenntnisse waren jedoch nicht vorhanden. „Wir haben täglich eine Stunde gemeinsam gearbeitet“, erzählt Willig. Inzwischen kann sich ihr Schüler schriftlich gut ausdrücken, auch die Grammatik funktioniert gut, lediglich das freie Sprechen ist noch ein wenig problematisch. „Er hat nun eine Arbeitsstelle in Pforzheim gefunden, sodass der tägliche Unterricht online abläuft“, meint Willig.

Die Sprache ist unendlich wichtig, um sich eine Existenz aufbauen zu können. Gerda Willig, Ehrenamtliche

Im Juni wird Fadi Tantish seine Deutschprüfung auf dem B2-Niveau ablegen. „Die Sprache ist unendlich wichtig, um sich eine Existenz aufbauen zu können“, ist Willig überzeugt. So sieht das auch Michael Hinsberger-Musiol.

Hilfe über den Unterricht hinaus

Michael Hinsberger-Musiol ist studierter Betriebswirt und hat lange im Management gearbeitet. „In dieser Position kommt man auch immer wieder in Lehrsituationen“, sagt er. Daher fühlte er sich gut vorbereitet, als er vor etwa zweieinhalb Jahren im Projekt anfing. Er hat die Erfahrung gemacht, dass viele der Schülerinnen und Schüler nicht nur mit der Sprache Probleme haben, sondern auch im Alltag nicht alles gut läuft.

Er und seine Mitstreiter helfen dann, Lösungswege aufzuzeigen. „Wir unterstützen auch mal bei Behördengängen oder beim Ausfüllen von Formularen“, sagt Willig und Hinsberger-Musiol erzählt vom Bewerbungstraining, das er mit einer Frau aus Albanien absolviert hat.

Von diesem ehrenamtlichen Engagement profitieren unter anderem Shima Khayatzade – sie kam vor vier Jahren aus dem Iran nach Deutschland – und Feyzanur Isildak, die seit fast drei Jahren in Deutschland lebt und ursprünglich in der Türkei zu Hause war. Die beiden haben sich in einem Deutschkurs kennengelernt, sind inzwischen gute Freundinnen und kamen gemeinsam zum AWO-Projekt.

„Hier lernen wir, uns mit Deutschen zu unterhalten“, sagt Khayatzade. „Wir können uns aber auch an die AWO wenden, wenn wir Probleme haben“, fügt Isildak hinzu. „Das Thema Integration ist eine wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe, an der sich die AWO beteiligen will“, meint Daniel Weichsel, Vorstandsmitglied im AWO-Kreisverband Karlsruhe-Stadt.