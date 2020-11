Die Tage vor Weihnachten im Jahr 2017 waren am Karlsruher Schlossplatz wie immer. Über 30.000 Lichter leuchteten die große Eisfläche aus, die Menschen drängten sich zwischen Glühwein- und Bratwurstbuden. Bis zum 20. Dezember.

Was sich an diesem Mittwoch am Karlsruher Albtalbahnhof ereignete, sprach sich schnell in ganz Deutschland herum. 70 Einsatzkräfte der Polizei nahmen Dasbar W. fest. Die Einschätzung des Generalbundesanwalts: dringend verdächtig, staatsgefährdende Straftat, möglicher Anschlag mit einem Lieferwagen auf die Karlsruher Eiszeit.

Drei Jahre später sind grundlegende Fragen aus diesen schweren Tagen noch immer offen: Handelt es sich um ein Mitglied des sogenannten Islamischen Staates (IS)? Plante der gebürtige Freiburger wirklich einen Anschlag auf die Karlsruher Eiszeit? Am kommenden Montag sprechen W.s Verteidiger, am 2. Dezember soll das Urteil fallen.