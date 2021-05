Was hatte der 49 Jahre alte Angeklagte eigentlich in Karlsruhe zu schaffen, als er am späten Nachmittag des 24. November vergangenen Jahres mit einem Mietwagen mit polnischen Kennzeichen im Karlsruher Stadtgebiet und darüber hinaus eine Serie von Unfällen verursachte und gewaltsam weitere Fahrzeuge an sich brachte?

Am zweiten Prozesstag in der Hauptverhandlung am Karlsruher Landgericht erlebten die Verfahrensbeteiligten einen emotionalen Angeschuldigten, der in spanischer Sprache weitschweifige Antworten gab, die nicht immer zu den Fragen der Kammer passten. Ein ums andere Mal entschuldigte sich der Bruchpilot wortreich. Schuld an der Misere, seit der er in einem psychiatrischen Zentrum untergebracht ist, habe allein seine Kokain-Sucht.

Ansonsten, so sagte der Mann mit Wohnsitzen in Polen und Spanien, sei sein Leben bestens: Zeitweise habe er als Vermittler touristischer Dienstleistungen mehrere tausend Euro täglich verdient, diverse Unternehmen geleitet und davon profitiert, dass er insgesamt acht Sprachen beherrsche. Darüber, dass er in Polen zu einer achtjährigen Haftstrafe verurteilt worden war, mochte er hingegen nicht sprechen.