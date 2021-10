Psychischer Ausnahmezustand: Mann attackiert Polizisten in Karlsruhe

Ein 25-Jähriger hat am Sonntagnachmittag in einem Wohnhaus in Karlsruhe randaliert und bei seiner Festnahme heftigen Widerstand geleistet. Wie die Polizei berichtet, wurden dabei zwei Beamte verletzt. Nachdem der Mann im Hausflur herumgeschrien und die Hauseingangstür eingeschlagen hatte, alarmierten Anwohner die Polizei.

Der 25-Jährige stellte sich den Beamten bei ihrem Eintreffen sofort in den Weg und attackierte sie. Offenbar befand er sich in einem psychischen Ausnahmezustand und hatte eventuell zuvor Drogen konsumiert. Es entwickelte sich ein Handgemenge, in dessen Verlauf er auf einen der Beamten einschlug. Schließlich gelang es beiden Polizisten, den 25-Jährigen mit vereinten Kräften am Boden zu fixieren und zu fesseln.

Bei der Auseinandersetzung wurde einer der beiden Ordnungshüter so schwer verletzt, dass er seinen Dienst beenden musste. Der andere Polizist konnte den Dienst nach kurzer ambulanter Behandlung fortsetzen.