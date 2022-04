Gemüse und Snacks beim Pyramidenmarkt auf dem Karlsruher Marktplatz

Mit dem Pyramidenmarkt auf dem Marktplatz wurde in Karlsruhe der 18. Wochenmarkt eröffnet. Neben frischem Gemüse, Geflügel und Eier gibt es dort auch Streetfood und Kunsthandwerk.

Neuer Wochenmarkt in Karlsruhe

Knackiges Gemüse, Waldbronner Nudeln und mehrere verschiedene Käsekuchen: Und dazu für den schnellen Hunger eine große Auswahl an griechischen Spezialitäten. Am Samstag wurde auf dem Karlsruher Marktplatt der Pyramidenmarkt eröffnet.

Mit dem Mix aus Wochenmarkt, Streetfood und Kunsthandwerk will die Stadt das Marktgeschehen rund um die Pyramide weiter ausbauen.

Zur Premiere gibt es für die Besucher noch Pop-Songs mit Rüdiger Wolf und seiner Band Acoustic Soul. An den kommenden beiden Samstagen ist ebenfalls ein Rahmenprogramm mit musikalischen Matineen auf der Marktbühne geplant.

Wochenmarkt Nummer 18

Der Pyramidenmarkt ist Karlsruhes Wochenmarkt Nummer 18 und findet nun immer samstags auf dem Marktplatz statt.

Bislang gibt es in der Innenstadt bereits die Wochenmärkte auf dem Stephanplatz und dem Kronenplatz sowie den Blumenmarkt und immer mittwochs den Abendmarkt auf dem Marktplatz.

Dazu gehen noch in zwölf Stadtteilen Wochenmärkte über die Bühne. Jeden Werktag findet der Wochenmarkt auf dem Durlacher Marktplatz statt, drei Tage in der Woche laden die Beschicker auf dem Gottesauer Platz, dem Gutenbergplatz, dem Werderplatz, dem Elsässer Platz in Knielingen und im Zentrum der Waldstadt zum Einkaufen ein.