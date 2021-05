Kritiker der Corona-Maßnahmen wollen sich an Fronleichnam in Karlsruhe versammeln. Nun regt sich Widerstand gegen die geplante Großdemo.

Unter dem Motto „Finger weg von unseren Kindern!“ hat der Karlsruher Ableger der Querdenken-Bewegung für Fronleichnam eine Großdemonstration in der Innenstadt angemeldet. Die Gemeinderatsfraktion der Linken hat nun appelliert, die Veranstaltung zu verbieten und dafür einen offenen Brief an Oberbürgermeister Frank Mentrup und Bürgermeister Albert Käuflein geschrieben – die allerdings beide im Urlaub sind.

Der Aufzug, den die Anmelderin selbst als „Marsch“ bezeichnet, soll am 3. Juni um 13 Uhr am Marktplatz starten. Drei Stunden später soll in der Günther-Klotz-Anlage die Abschlusskundgebung beginnen. Zunächst waren laut Stadt Karlsruhe 5.555 Teilnehmer angemeldet, dann 4.444, mittlerweile noch 1.500. Die Linke befürchtet, dass weit mehr als 4.000 erscheinen werden. Auch, weil ähnliche Demos in anderen Städten verboten wurden – zuletzt beispielsweise in Berlin, wo dennoch große Polizeieinsätze nötig waren.

Außerdem schreibt die Fraktion in ihrem Brief an den OB von Informationen, nach denen noch weitere Versammlungsorte in Karlsruhe geplant seien und Michael Ballweg, der umstrittene Initiator der Querdenken-Initiative, ebenfalls in der Stadt sprechen solle – wofür es allerdings keine belastbaren Anhaltspunkte gibt. „Eine unübersichtliche Lage ist hierdurch vorprogrammiert“, schreibt die Linke-Fraktion. Aufrufe, nach Karlsruhe zu kommen, habe es beispielsweise in einer Stuttgarter Gruppe mit mehr als 60.000 Abonnenten sowie im Ausland gegeben.