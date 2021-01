Ist das wirklich seine Unterschrift? Hat der ehemalige SED-Politiker Günter Schabowski etwa seine Finger in der Corona-Verschwörung im Spiel? Und hat er am 9. Dezember 2020 ein Dokument des Deutschen Bundestages an die Minister unterzeichnet, in denen er sie zur unverzüglichen Durchsetzung der „geplanten Zwangsmaßnahmen gegen die Bevölkerung bis zum 23. Mai 2021“ auffordert?

„STRENG GEHEIM“ steht mehrmals auf dem zerknitterten Blatt Papier, das abfotografiert wurde und seinen Weg in einen Telegram-Kanal von Karlsruher Querdenkern gefunden hat (1). Über diese kostenlose Chat-App tauschen sich deutschlandweit Gegner der Corona-Maßnahmen aus, organisieren Demonstrationen und verbreiten Informationen. Wobei die wenigsten davon wahr sind.