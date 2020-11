Die gegenüber den Corona-Maßnahmen kritische „Querdenker“-Bewegung demonstriert am Donnerstagnachmittag nahe des Karlsruher Verfassungsgericht. Seit 14 Uhr haben sich dort Demonstranten und Gegendemonstranten versammelt und machen mit Krach und Musik auf ihre Forderungen aufmerksam.

Auch die Polizei ist vor Ort. Ein Reporter vor Ort schätzt die Zahl der „Querdenker“ auf rund 200 bis 300 Personen, die Zahl der Gegendemonstranten auf rund 100. Ursprünglich hatten die „Querdenker“ mit rund 50 Teilnehmern gerechnet, für die Gegendemonstration waren ebenfalls 50 Teilnehmer angekündigt worden.

Ursprünglich hatten die „Querdenker“ direkt vor dem Verfassungsgericht demonstrieren wollen, das wurde aber nicht zugelassen: Da der Bereich direkt beim Bundesverfassungsgericht unter das sogenannte Bannmeilengesetz fällt, ist dafür eine Zustimmung des Bundesinnenministeriums nötig. Das Ministerium hat diese verweigert, so Ute Donisi vom Ordnungs- und Bürgeramt. Zudem habe die Stadt diese Kundgebung verboten, weil der Anmelder zahlreiche zentrale Fragen offen ließ.

Für viel Aufregung hatte der Auftritt einer Elfjährigen bei einer „Querdenker“-Demonstration in Karlsruhe am vergangenen Wochenende gesorgt. Das Mädchen hatte sich in ihrer Rede mit Anne Frank verglichen.