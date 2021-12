Rund 1.000 Menschen demonstrieren

Querdenker in Karlsruhe: Friedlich auf der Straße, radikal im Netz

Die Querdenker sind zurück in Karlsruhe. Am Samstag ziehen rund 1.000 Menschen aus Protest gegen Impflicht und für Freiheitsrechte friedlich durch die Innenstadt. Szenekenner beobachten allerdings eine Radikalisierung der Bewegung. Das liegt auch an den weißen Rosen.