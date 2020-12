Ein Tafelaufschrieb in der neunten Klasse der Karl Stockmeyer Schule hat bei einigen Eltern einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Der Grund: Ein Lehrer der Waldorfschule am Parzival Zentrum in Hagsfeld hatte verschiedene Aspekte der Corona-Krise aufgelistet und gegenübergestellt. Sein Ergebnis: In Deutschland findet derzeit kein freies Geistesleben statt, sondern ein manipuliertes.

Regierung und Medien wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk und Zeitungen wie „Bild“ oder „Spiegel Online“ geben nur die Meinungen des Robert-Koch-Instituts und des Virologen Christian Drosten wieder. Ansichten bekannter Corona-Skeptiker wie die Mediziner Sucharit Bhakdi oder Bodo Schiffman würden dagegen bewusst unterdrückt.