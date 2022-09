Ordnungsamt kontrolliert

Radfahren auf der Karlsruher Kaiserstraße bleibt tagsüber verboten

Bei Schwerpunktkontrollen in der Karlsruher Fußgängerzone werden viele Knöllchen an Radfahrer verteilt. Das Radeln auf der Einkaufsmeile auch tagsüber zu erlauben, kommt für die Stadtverwaltung aber nicht in Frage.