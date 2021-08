Wie Radfahrer schneller über Karlsruher Kreuzungen kommen

Wer fahren darf und wer warten muss, das entscheidet sich an vielen Karlsruher Kreuzungen in grauen Schaltkästen am Straßenrand. In diesen abgeschlossenen Schränkchen verbergen sich nämlich die Steuersysteme für Ampeln, im Fachmund: Lichtzeichenanlagen.

Dass auch die beste Steuerung aber nicht immer menschliches Fehlverhalten verhindern kann, zeigt sich an der Kreuzung der Sophien- mit der Reinhold-Frank-Straße. Hier fallen vor allem Radler auf, die von Westen kommend die Fahrradroute befahren.

Eigentlich müssten sie sich am gemeinsamen Signal für Autos und Fahrradfahrer orientieren. Stattdessen treten aber viele schon einige Sekunden früher in die Pedale – wenn nämlich das Fahrradsignal für Linksabbieger aus Süden auf Grün springt. Aber warum bekommen manche Radler einige Sekunden früher Grün als andere, obwohl beide in die gleiche Richtung weiterfahren wollen?