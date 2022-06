Radfahrer flüchtet in Karlsruhe vor Polizei und wird von Diensthund gebissen

Ein junger Radfahrer in Karlsruhe hat am Donnerstagabend versucht, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 18-Jährige dabei von einem Polizeihund gestellt und gebissen. Dem vorausgegangen war eine Verfolgung, bei welcher der Radfahrer mehrere Verstöße beging.

Gegen 19.45 Uhr wurde eine Polizeistreife auf den Zweiradfahrer aufmerksam, als er auf dem Rad- und Fußweg der Durmersheimer Straße unterwegs war und dabei ein Mobiltelefon bediente. Als die Streife ihn zum Anhalten aufforderte, erhöhte er seine Geschwindigkeit, überquerte die Durmersheimer Straße und flüchtete in Richtung eines dortigen Supermarktparkplatzes.

Polizei verfolgt den Flüchtenden

Den zu diesem Zeitpunkt gut besuchten Parkplatz überquerte der Flüchtende mit verhältnismäßig hoher Geschwindigkeit. Zu einer Gefährdung von Passanten kam es dabei aber offenbar nicht. Die Beamten nahmen unterdessen unter Einsatz der Sondersignale die Verfolgung auf und folgten ihm im weiteren Verlauf in die Eichelbergstraße, die der Radfahrer weiterhin mit hoher Radgeschwindigkeit auf dem linksseitigen Gehweg befuhr.

Wiederholte wurde er aufgefordert anzuhalten. Dies ignorierte der Fahrradfahrer jedoch. Eine in der Nähe befindliche Streife der Polizeihundeführerstaffel war derweil auf das Geschehen aufmerksam geworden und wollte den Verfolgten an der Einmündung Eichelbergstraße/Heidenstückerweg stoppen.

Radfahrer erleidet Bissverletzungen

Hierzu stiegen die Beamten an der Einmündung aus dem Fahrzeug und nahmen einen Diensthund an die Leine. Der junge Mann fuhr dennoch ungebremst auf die Einmündung zu, weshalb die Polizisten zunächst den Einsatz des Diensthundes androhten. Da der Radler offenbar immer noch nicht reagierte, wurde er unter Einsatz des Diensthundes angehalten und in die Waden gebissen. Hierbei erlitt er Bissverletzungen.

Die daraufhin alarmierten Rettungskräfte versorgten den verletzten 18-Jährigen zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Eine vorherige Durchsuchung sowie die Überprüfung des Fahrrads ergaben keine Hinweise auf Straftaten. Den 18-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen der Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt.