Radfahrer in Lebensgefahr: Auto rammt 58-Jährigen in Karlsruhe

Ein Pkw hat am Samstagvormittag in Karlsruhe einen 58-jährigen Radfahrer erfasst und lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Radfahrer gegen 7.45 Uhr auf dem Fahrradstreifen in der Baumeisterstraße in Richtung der Rüppurrer Straße.

Auf Höhe der Einfahrt zum Staatstheater wollte er nach links abbiegen. Zwar gab er ein Handzeichen, doch lenkte er offenbar unmittelbar danach ein und achtete nicht auf den hinter ihm fahrenden Verkehr.

So konnte eine 65-jährige Autofahrerin nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte mit dem Mann. Er wurde zunächst auf die Motorhaube und von dort auf die Straße geschleudert, wo er liegen blieb. Der 58-Jährige trug keinen Helm und erlitt schwere Kopfverletzungen.

Rettungskräfte versorgten den lebensgefährlich verletzten Mann vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt insgesamt knapp 4.000 Euro.