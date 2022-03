Polizei und Ordnungsamt nehmen künftig vermehrt die Fahrradfahrer in der Karlsruher Kaiserstraße ins Visier. Auch in anderen Innenstadtbereichen gibt es Probleme mit Radfahrern. Kontrollen sollen dem Einhalt gebieten.

Raser in der Fußgängerzone

Karlsruhe ist eine Fahrradstadt. Doch zwischen Fußgängern, Auto- und Radfahrern läuft noch nicht alles rund. „Radfahrer beanspruchen schon sehr gerne das Recht für sich“, sagt der Leiter der Karlsruher Verkehrspolizei, Martin Plate. Auf der anderen Seite forderten auch viele Radfahrer, dass der Radverkehr regelmäßig kontrolliert werde.

Am Dienstagvormittag hat die Polizei gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst Regelverstöße in der Karlsruher Innenstadt geahndet. „Von ‚Schönen Tag noch‘ bis ,Ihr Wegelagerer’ ist alles dabei gewesen“, berichtet ein Polizist. Sein Kontrollpunkt lag in der Kaiserstraße.

Nachdem die Straßenbahnen seit Dezember im Karlsruher Untergrund fahren, ist die Haupteinkaufsstraße zur Fahrradpiste mutiert. Dabei ist die Kaiserstraße eine Fußgängerzone. Zahlreiche Fußgänger haben sich schon bei der Stadt und der Polizei über die mobilen Raser beschwert.

Künftig wird es deshalb vermehrt Kontrollaktionen in der Kaiserstraße geben. Die Polizisten und die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdiensts halten die Fahrer auf dem Rad an. Je nachdem, wie einsichtig sich derjenige zeigt, bleibt es bei einem Hinweis auf das Fahrverbot oder es gibt ein Verwarnungsgeld. „Wir nutzen das ganze Spektrum aus“, sagt der Leiter des Ordnungsamts Karlsruhe, Maximilian Lipp.

Auch am Rondellplatz und bei den Arkaden am Ettlinger Tor gab es Kontrollen. Der Gehweg wird ebenfalls gerne von Radfahrern genutzt. Die Bilanz der Kontrollaktion: Die meisten der verwarnten Radfahrer fuhren durch eine Fußgängerzone oder auf einem Gehweg. Ein paar missachteten eine rote Ampel oder telefonierten mit dem Handy.

Bei solchen Kontrollen gehe es nicht um eine „Fahrradschelte“, sagt Lipp. „Der Stadt geht es um gegenseitiges Verständnis und Rücksicht zwischen Fußgängern, Rad-, E-Roller- und Autofahrern.“ Auch Polizeidirektor Plate appelliert für ein vernünftiges Miteinander. Insgesamt meldet die Polizei während des Kontrollzeitraums rund 100 Verstöße durch Radfahrer, 91 davon fuhren in der Fußgängerzone. Außerdem wurden vier Verstöße von Kraftfahrzeugfahrern festgestellt.

Fahrradfahrer sind bei Unfällen oft Verursacher

2021 kam es im Stadtgebiet zu 960 Unfällen mit Fahrradfahrern. Bei fast allen gab es Verletzte. Drei Radfahrer verunglückten tödlich. 58 Prozent der Unfälle werden von Radfahrern verursacht. Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass bei 21 Prozent der Unfälle der Radfahrer ohne die Beteiligung anderer stürzt, etwa wegen einer Straßenbahnschiene, Schotter oder Nässe.

Insgesamt gab es 2021 und 2020 jedoch um die 35 Unfälle weniger als im Vorjahr. Plate führt das auch darauf zurück, dass mehr Lastenräder mit Kindern unterwegs sind. „Die fahren vorsichtiger.“ Der Leiter der Karlsruher Verkehrspolizei rechnet auch in den kommenden Jahren mit rückläufigen Zahlen.

Was jedoch zunimmt, sind Unfälle mit E-Bikes. Sie sind an 17 Prozent der Fahrradunfälle im Stadtgebiet beteiligt. Auffallend sei dabei das Durchschnittsalter der Fahrer, sagt Plate. E-Bike-Fahrer sind etwa zehn Jahre älter als Radfahrer, die ohne Motor unterwegs sind.