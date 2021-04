Förderung für Radkuriere und „TheLocal1“

Karlsruher können Lebensmittel, Geschenke oder auch Corona-Schnelltests umweltfreundlich nach Hause bestellen

Online bestellen, aber lokal und per Rad liefern lassen: Dieses Karlsruher Modell soll durch eine verlängerte Förderung dauerhaft etabliert werden. Ein neues Start-up bietet günstige Lieferungen von Produkten unterschiedlichster Art noch am selben Tag an.