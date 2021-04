Wie kommen alle möglichst zügig von A nach B? Und das so unkompliziert wie möglich? Und sicher? In der Theorie der Verkehrsplanung gibt es dafür unterschiedliche Philosophien, handfeste Vorgaben und belastbare Studien – im innerstädtischen Raum jedoch oft auch eine in aller Regel nicht verhandelbare Größe: den Platz, genauer gesagt den fehlenden.

Karlsruhes Innenstadt mag am Reißbrett entstanden sein. Aber man sollte es den damaligen Planern nachsehen, dass diese vor mehr als 300 Jahren nicht an immer mehr, immer größer und breiter werdende Autos gedacht haben. An immer mehr und auch schneller werdenden Fahrradfahrer.

Daran, dass auch erwachsene Menschen plötzlich gerne Roller fahren. Und dass trotz all dem ein großer Teil der Bevölkerung zu Fuß durch die Innenstadt laufen will.