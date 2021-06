Die Liniensuche für den Radschnellweg zwischen Karlsruhe und Ettlingen erhitzt Vielradler, Anwohner und Umweltschützer. Die Entscheidung soll eigentlich in diesem Jahr, spätestens aber Anfang 2022 fallen.

Das Verfahren bringt nach den Sommerferien zwei weitere wichtige Schritte. Zur Beteiligung der Bürger gibt es nach den Sommerferien einen Vor-Ort-Termin, kündigt das Regierungspräsidium Karlsruhe an. Interessierte können dann per Fahrrad die Trassenvarianten besichtigen und mit Fachleuten diskutieren.

Zudem wird die Umweltverträglichkeitsstudie zu dem Projekt in den Rüppurrer Wiesen „voraussichtlich gegen Ende des Jahres“ fertig, so das Regierungspräsidium. Sie werde „maßgeblich zur Variantenentscheidung beitragen“.

Kartenmaterial zum Radschnellweg zwischen Karlsruhe und Ettlingen im Netz

Die Beteiligung der Öffentlichkeit spielt bei dem Projekt eine große Rolle. Die Planer stellen im Internet einen Teil ihrer Unterlagen bereit. Kartenmaterial und Statistiken gibt es dort etwa zu Verkehrszählungen, Biotopen, Überflutungsflächen und dem Zeitplan.

Der Bau des Radschnellwegs zwischen der Weiherfeldbrücke in Karlsruhe und dem Bahnhof West in Ettlingen soll Anfang 2025 beginnen. Rund fünf Kilometer lang ist die Strecke, eine Verlängerung bis ins Gewerbegebiet westlich der Rheintalbahn in Ettlingen wird erwogen.

4,5 Millionen Euro für den Radschnellweg zwischen Karlsruhe und Ettlingen

In der Machbarkeitsstudie wurde für die Strecke Ettlingen – Karlsruhe das landesweit größte Potenzial ermittelt. Mehr als 8.300 Radfahrer pro Tag werden für den Abschnitt prognostiziert. Schon heute sind täglich mehr als 4.000 Radfahrer auf der Strecke.

Der neue Radschnellweg soll Fußgängern und Radfahrern mehr Sicherheit bringen, zum Beispiel durch getrennte Führung. Die gesamte Strecke soll für Radfahrer so attraktiv gemacht werden, dass sie Alternative zum motorisierten Individualverkehr dient.

4,5 Millionen Euro sollen in die schnelle und sichere Radverbindung investiert werden, die den Qualitätsstandards des Landes entspricht.