Jeden Tag fährt Bruno Braun aus Mühlburg mit dem Rad durch die Erzbergerstraße zur Arbeit. Und er ist in bester Gesellschaft: Die zweigeteilte Straße mit den Bahnschienen in der Mitte ist eine beliebte Trasse für Radler, die in den Karlsruher Norden müssen.

Dennoch ist Braun häufig verunsichert: Soll er auf der Fahrbahn radeln, wie es die weißen Piktogramme auf dem Boden vorschlagen? Oder auf dem Gehweg, der für Fahrradfahrer freigegeben ist?

„Der Fußgängerweg ist manchmal sehr eng und von Lieferfahrzeugen zugeparkt“, berichtet Braun. Fährt er aber auf der Straße, werde er regelmäßig von Autofahrern bedrängt, weil sie in der engen Straße nicht überholen können. Immer wieder kommt es deshalb zu gefährlichen Situationen und Unfällen. „Ich wurde schon rüde angehupt und beschimpft, ich solle gefälligst auf dem Radweg fahren“, sagt er. Dabei gibt es in der Erzbergerstraße auf dieser Seite gar keinen Radweg – noch nicht.