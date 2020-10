Vor zehn Jahren wurden an dieser Stelle mitten im Adventstrubel die „Gentlemen-Räuber“ erschossen. Jetzt klafft in unmittelbarer Nähe des Bundesgerichtshofs eine großes Loch im Boden. Was hat es damit auf sich?

„Was soll das denn werden?“ Ein Baustellen-Kiebitz, der die Arbeiten am Autotunnel Kriegsstraße inspiziert, wundert sich. Ist doch jetzt am Karlstor gleich neben dem großen Schacht für den Tunnel eine Grube entstanden. Alte Mauern mit Türen hat ein Bagger freigelegt.

Ausgerechnet an der Stelle, an der vor zehn Jahren in einer aufsehenerregenden Aktion die so genannten „Gentlemen-Räuber“ erschossen wurden.

Warum wird nun an diesem Ort, in unmittelbarer Nähe zum Bundesgerichtshof, gegraben?