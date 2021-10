Randale in Karlsruhe: Mann tritt gegen Taxi, schlägt Passanten und fordert Polizei zum Kampf

Mit einem schwierigen Fall hatte es die Polizei in der Nacht auf Sonntag zu tun. Nur mit äußerster Mühe konnten sie einen 33-jährigen Randalierer in Gewahrsam nehmen.

Ein randalierender 33-Jähriger hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Karlsruher Innenstadt die Polizei auf den Plan gerufen. Wie die Polizei bekannt gibt, trat der Mann gegen 3.10 Uhr in der Hirschstraße gegen ein vorbeifahrendes Taxi und beschädigte dessen Motorhaube. Anschließend ging er grundlos einen Passanten an und schlug auf ihn ein.

Nur mit großer Mühe konnten Polizeibeamte den aggressiven Randalierer festnehmen. Als die Polizisten sich näherten, forderte er sie offen zum Kampf auf und holt zu gezielten Schlägen gegen die Einsatzkräfte aus. Als er überwältigt und in einen Polizeiwagen gesteckt wurde, schlug er mit dem Kopf gegen die Wände des Fahrzeugs, wobei er weitere Schäden anrichtete.

Dabei überzog er die Polizisten pausenlos mit Beleidigungen, drohte, dass er sie umbringen werde und wehrte sich gegen weitere Maßnahmen. Bei einer Durchsuchung stießen die Beamten in seiner Jacke auf ein Teppichmesser, welches er jedoch nicht eingesetzt hatte.

Der Mann befindet sich nun in Gewahrsam der Polizei. Diese ermittelt nun wegen Körperverletzung, Widerstandshandlungen und Sachbeschädigung gegen den 33-Jährigen.