Randalierer bespuckt und beleidigt Fahrgäste in Karlsruher Straßenbahn

Äußerst aggressiv hat sich ein bislang unbekannter Mann am Dienstagabend in der S1 in Richtung Herrenalb verhalten. Der mutmaßlich alkoholisierte Täter belästigte mehrere Fahrgäste und wurde handgreiflich.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagabend in der Straßenbahn in Karlsruhe randaliert. Der offenbar stark Betrunkene stieg gegen 17.45 Uhr an der Haltestelle Marktplatz in die Linie S1 in Fahrtrichtung Bad Herrenalb und begann sofort, die anderen Fahrgäste zu beleidigen und zu bespucken, informiert die Polizei.

Außerdem schlug er gegen eine Plexiglasscheibe in der Bahn. Eine Frau zwischen 20 und 25 Jahren wurde dabei wohl gezielt von dem Randalierer beleidigt. Drei Männer gingen dazwischen, um zu schlichten.

Als der mutmaßliche Täter die Bahn dann an der Haltestelle Poststraße verlassen wollte, riss er wohl noch an der Handtasche einer weiteren jungen Frau. Offenbar wollte er diese mit nach draußen ziehen. Glücklicherweise konnte sie sich noch rechtzeitig losreißen.