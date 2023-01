Polizei sucht Zeugen

Raser in Karlsruhe gerät in Gegenverkehr und drängt Fahrzeug von der Straße

Ein Raser hat am Freitagmorgen fast einen Frontalzusammenstoß verursacht. Er war in den Gegenverkehr gekommen und zwang damit ein entgegenkommendes Auto in den Grünstreifen zu fahren.