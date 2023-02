Raubüberfall in Karlsruhe: Diebe entreißen einer Seniorin die Handtasche

Zwei unbekannte Täter haben am Montagabend in Karlsruhe einer 81-jährigen Frau die Handtasche gestohlen. Die Diebe flüchteten nach dem Vorfall.

Unbekannte haben am Montagabend die Handtasche einer 81-Jährigen in der Fritz-Erler-Straße in Karlsruhe entrissen und sind geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, war die Seniorin gegen 23.10 Uhr zu Fuß unterwegs.

Im Bereich der Kreuzung Fritz-Erler-Straße / Kriegsstraße näherten sich ihr zwei Männer von hinten und entrissen der Frau die Handtasche, die über ihrer Schulter hing. Anschließend flohen die Diebe in Richtung des Cityparks. Eine Fahndung der Polizei nach den Flüchtigen blieb erfolglos. Die 81-Jährige zog sich bei dem Vorfall keine Verletzungen zu.

Sie beschrieb die zwei Räuber als etwa 1,70 Meter groß und dunkel bekleidet. Einer der beiden Männer habe eine Basecap oder eine Kapuze getragen. Die Kriminalpolizei sucht nun nach möglichen Zeugen.