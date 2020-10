Ehemaliges Pfaff-Gelände boomt

Raumfabrik in Karlsruhe-Durlach wächst: Neues Restaurant mit Turmberg-Blick

Nähmaschinen haben in der „Raumfabrik“ längst ausgedient: Die Digitalwirtschaft boomt auf dem ehemaligen Pfaff-Gelände in Durlach. Optimistisch blicken auch die Betreiber eines neuen Restaurants mit der Raumfabrik in die Zukunft.