Razzia in Karlsruhe: Polizei findet Hinweise auf Drogenhandel und Glücksspiel

Die Polizei hat am Mittwochabend mit der Gaststättenbehörde eine Razzia in Karlsruhe mit Hinweisen auf mehrere Straftatbeständen durchgeführt. Mit Unterstützung des Einsatzzuges und der Polizeihundeführerstaffel wurden drei Gaststätten in der Hirsch- und Sophienstraße durchsucht, wie die Polizei mitteilte.

Neben einer Vielzahl an Verstößen gegen das Gaststättenrecht, die Glücksspielverordnung sowie illegaler Beschäftigung und dreier Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung haben die Beamten einen mutmaßlichen Drogendealer festgestellt. Dieser führte ein gestohlenes Fahrrad mit es lag bereits ein Haftbefehl gegen ihn vor.

Polizei stellt diverse Drogen sicher

Auch eine weitere Person wurde mit einem als gestohlenen gemeldeten Rad angetroffen. Außerdem stellte die Polizei zahlreiche diverse Drogen sicher, hauptsächlich Kokain und Marihuana. Die Gaststättenbehörde zog auch wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel ein Glücksspielgerät ein.

Eine Lokalbetreiberin kam einer amtlichen Schließung durch die Behörde zuvor und schloss ihre Gaststätte freiwillig.

Geraume Zeit vor dieser Aktion hatte die Polizei bereits Anhaltspunkte auf illegales Glücksspiel und Drogenhandel in den betroffenen Lokalitäten. Das Polizei ermittelt nun wegen Drogen- und Diebstahlsdelikten.