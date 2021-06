Das Badische Landesmuseum im Karlsruher Schloss hisst anlässlich des Christopher Street Days am 5. Juni die Regenbogenflagge. Es ist bereits das zweite Jahr, in dem die sogenannte Pride-Flag auf dem Dach des Museums weht.

Motto „Pride must go on“

„Diskriminierung und Vorurteile begegnen queeren Menschen überall. Um Respekt und Gleichstellung zu fördern, braucht es daher die Solidarität der ganzen Gesellschaft“ - so heißt es in einer Pressemitteilung des Badischen Landesmuseums am Mittwoch.

Aus diesem Grund wurde dort anlässlich des Karlsruher Christopher Street Days am Samstag die Regenbogenflagge gehisst.

„Wir fiebern dem Tag entgegen, an dem die bunte Flagge eben nicht mehr wehen und nicht mehr über Toleranz gesprochen werden muss, weil das respektvolle Miteinander in der Gesellschaft angekommen ist und gelebt wird. Noch ist es ein langer Weg. Bis dahin gilt es, auf Diskriminierung und Ausgrenzung von Menschen und Minderheiten aufgrund ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität aufmerksam zu machen. Seid loud und proud und verbreitet die Nachricht mit einem Bild vom Schlossturm in den Sozialen Medien!“, fordert Gerlinde Hämmerle, Regierungspräsidentin a. D. und Schirmherrin des Karlsruher Christopher Street Day 2021.

Christopher Street Day wird 2021 mit einer Demoparade gefeiert

Bereits das zweite Jahr in Folge weht die bekannte Regenbogenflagge nun auf dem Schlossturm. „Seit dem sogenannten Flaggenstreit um die badische Fahne gilt für das Badische Landesmuseum eine Ausnahmeregelung. An den nicht offiziell vorgeschriebenen Beflaggungs-Tagen sind wir in der Wahl der Fahne frei. Wir freuen uns, dass wir deswegen die Regenbogenflagge jedes Jahr zum CSD wieder aufs Neue hochziehen können, als Zeichen der Toleranz, für ein buntes, vielfältiges und queeres Karlsruhe“, betont Eckart Köhne, Direktor des Badischen Landesmuseums.

Der CSD in Karlsruhe möchte gezielt auf die Unterdrückung von LGBTIQ in weiten Teilen der Welt, auch in Europa, aufmerksam machen. Nachdem der CSD Karlsruhe 2020 gestreamt wurde, wird er in diesem Jahr mit einer Demoparade durch die Innenstadt und einer Kundgebung auf dem Karlsruher Schlossplatz stattfinden. Mehr Infos unter www.csd-karlsruhe.de