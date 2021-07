Nach einem Jahrzehnt der häufigen Pächterwechsel sind jetzt die Brüder Wittmann Pächter der „Künstlerkneipe“ in Karlsruhe-Daxlanden. Sie setzen auf gehobene regionale Küche, doch Künstleraura und Sternenglanz haften dem Traditionshaus bis heute an.

Die „Künstlerkneipe“ in Karlsruhe-Daxlanden ist eine Institution. Nicht nur für die Daxlandener. Das Lokal begann seine Karriere bereits im 18. Jahrhundert als Dorfgaststätte, wurde um 1900 herum Treffpunkt für Maler und andere künstlerisch Schaffende, ergo der Name, und schließlich in den Händen der Familie Schwall gar ein Ort der Sterneküche.

Jahre mit häufigen Pächterwechseln folgten, doch sowohl der Sternenglanz als auch die Künstler-Aura haften dem Haus noch immer an. „Da gehst du essen?“, wird unter Umständen gefragt, wer seine Absicht kundtut, die „Künstlerkneipe“ besuchen zu wollen. „Wie edel!“