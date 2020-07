Bisher ohne Radweg geplant

Regionalverband drängt auf Radschnellweg an der geplanten zweiten Rheinbrücke

Der Radverkehr zwischen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz soll sich verbessern. Der Regionalverband Mittlerer Oberrhein beauftragte in seiner jüngsten Sitzung in Rastatt die Verwaltung, die Realisierung einer Radschnellverbindung in Zusammenarbeit mit der Stadt Karlsruhe, dem Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz und dem Regierungspräsidium Karlsruhe weiter voranzutreiben.