Karlsruhe wollte in Zukunft aus Spargründen mehr Reinigungsarbeiten extern vergeben. Im Gemeinderat fand sich dafür keine Mehrheit – im Gegenteil. Die Debatte stand unter dem Eindruck aktueller, anonymer Vorwürfe.

Die rot-grüne Mehrheit im Karlsruher Gemeinderat wünscht sich, dass die Hälfte der Reinigungsarbeiten in Schulen, Kitas und Verwaltungsgebäuden durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt übernommen werden. Sie hat die Verwaltung nach einer intensiven Debatte damit beauftragt, im Rahmen der Haushaltsdebatte ein Konzept dafür vorzulegen.

Aktuell liegt die „Eigenreinigungsquote“ bei 26 Prozent. Aus dem Rathaus lag der Vorschlag auf dem Tisch, sie aus Spargründen sogar auf 20 Prozent abzusenken, statt sie auf 50 zu erhöhen. „Ich sehe eine Mehrheit dafür, dass wir das so nicht vollziehen können“, bilanzierte Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD), mahnte aber gleichzeitig an: „Dafür müssen wir aber an anderer Stelle sparen.“

Mitarbeiterin einer Reinigungsfirma klagt anonym an

Die Diskussion stand unter dem Eindruck eines Hörfunk-Beitrags vom Dienstagvormittag im SWR. Darin hatte die Mitarbeiterin einer privaten Reinigungsfirma anonym schwere Vorwürfe erhoben. Das ungenannte Unternehmen bezahle Mitarbeiter unterhalb des Mindestlohns und biete keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, klagte sie.

Die Stadt Karlsruhe reagierte prompt und kündigte eine Untersuchung an. „Diese Vorwürfe sind untragbar. Wir gehen der Sache natürlich nach“, unterstrich Mentrup vor dem Gemeinderat.

Sie sage seit vielen Monaten, dass es schwarze Schafe unter externen Dienstleistern gebe, so Karin Binder (Linke). Ihre Fraktion hatte gemeinsam mit der Karlsruher Liste und „Die Partei“ Mitte 2022 beantragt, die Stadt solle Reinigungskräfte selbst anstellen. Um diesen Antrag und einen weiteren von Grünen und SPD drehte sich die Debatte.

CDU und FDP lehnen rot-grüne Forderung in Karlsruhe ab

„Natürlich ist es teurer, wenn wir Reinigungskräfte selbst einstellen“, sagte Leonie Wolf (Grüne). „Aber wir sollten nicht versuchen, unseren Haushalt durch Tarifflucht zu sanieren.“ Ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen externen und eigenen Reinigungskräften müsse das Ziel sein, forderte auch Yvette Melchien (SPD).

Widerspruch kam von „der anderen Seite“ des Gemeinderates. Detlev Hofmann (CDU) sprach sich für „sachliches Vorgehen“ aus. „Bei der desaströsen Haushaltslage ist ein Verhältnis 50-50 das völlig falsche Signal.“ Die anonym aufgedeckten Mängel hätten damit gar nichts zu tun. „Wir können nicht alles, was draußen falsch läuft, selbst übernehmen.“

Ihm zur Seite sprang Annette Böringer (FDP). Mittelfristig ließen die städtischen Finanzen die gewünschte Umstellung gar nicht zu, sagte sie. Auch die AfD und die Fraktion aus Freien Wählern und Für Karlsruhe lehnten die Anträge ab.