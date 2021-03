„Wir haben derzeit geöffnet, aber es ist schon viel weniger los“, sagt Olga Bodrov, Inhaberin der Textilreinigung Kingsgard in der Karlsruher Oststadt auf Nachfrage der Badischen Neuesten Nachrichten.

Sie hat die seit über 40 Jahren existierende Reinigung vor drei Jahren übernommen, und arbeitet selbst schon 20 Jahre mit Textilien.

Auffällig ist, dass momentan mehr Kunden kommen, um sich beraten zu lassen, wie sie Dinge zu Hause reinigen können. Das sei für Bodrov während Corona und auch so völlig okay. Nicht jeder habe immer das Geld, um Kleider in die Reinigung zu bringen.