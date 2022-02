Lockerungen in Sicht: Reisebüros in Karlsruhe spüren Aufwind

Die Corona-Regeln werden gelockert, ab 20. März könnte es ein Leben nach der Pandemie geben. Für viele heißt das: Wieder ab in den Flieger und in den Urlaub. Das bekommen auch die Reisebüros zu spüren. Dort geht es aufwärts.

In den Genuss von Homeoffice musste auch das Reisebüro Albrecht in Durlach während der Pandemie kommen. Ein „erzwungener Versuchslauf“, wie Reiseberater Christian Schlenker erzählt, „der aber gut geklappt hat“.

Doch mittlerweile ist der Ablauf im Reisebüro wieder wie in Vor-Corona-Zeiten. Seit Januar sind die Mitarbeiter nicht mehr in Kurzarbeit. Und auch die Kunden kommen wieder. „Wir merken, die Leute sitzen auf gepackten Koffern“, sagt Schlenker. In den vergangenen zwei Wochen hätten die Buchungen merklich zugenommen.

An diesem Samstagmorgen sitzen drei junge Reisewillige vor Schlenker: Selin Aydin, Aliya Wendel und Marvin Bürger wollen nach Kreta. Zwar erst im September, doch wer rechtzeitig bucht, profitiert. „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, erklärt Schlenker, denn momentan seien noch nicht so viele Flugverbindungen freigeschaltet wie zu „Normalzeiten“.

Ab 20. März sollen Maßnahmen entfallen

Bund und Länder haben sich auf Lockerungen der Corona-Regeln geeinigt. Ab 20. März soll ein Großteil der Maßnahmen entfallen. Wegen der durch Omikron weltweit gestiegenen Inzidenzen soll das Verfahren zur Einstufung von Hochrisikogebieten geändert werden.

Etliche Länder könnten von der Liste fallen. In dem Beschluss heißt es: „Damit soll vor allem auch das Reisen für Familien erleichtert werden, da Kinder unter zwölf Jahren oft nicht geimpft sind und sie daher der Quarantäne nicht entgehen können.“

Tatsächlich hält eine mögliche Quarantäne noch viele Familien von einer Reisebuchung zurück. „An Pfingsten ist überraschend viel noch verfügbar“, sagt Schlenker. Das sei zu dieser Zeit ungewöhnlich. Auch nach Fernreisen würde zwar nachgefragt, aber Buchungen seien verhalten – „da warten viele, bis die entsprechenden Länder tatsächlich runter gestuft sind“.

Seit zwei Wochen ist ein ungeheurer Buchungsaufschwung zu spüren. Mathias Hirsch, Reiseunternehmen Hirsch

Auch bei Mathias Hirsch vom gleichnamigen Karlsruher Reiseunternehmen ist Optimismus zu spüren: „Seit zwei Wochen ist ein ungeheurer Buchungsaufschwung zu spüren“, freut er sich. In Zahlen: „100 Prozent mehr als in den Wochen zuvor.“ In der vergangenen Woche habe er sogar höhere Buchungseingänge registriert als im vergleichbaren Zeitraum 2019.

„Die Leute stecken in den Startlöchern“, beschreibt Hirsch den aktuell „richtigen Boom“. Hochwertige Kulturreisen seien gefragt, und während die meisten seiner Kunden während der Pandemie in Deutschland blieben, soll es nun wieder mehr ins Ausland gehen – auch Länder würden gebucht, für die aktuell noch eine Reisewarnung gelte.

Eine seiner Reiseveranstaltungen sei innerhalb von nur zwei Tagen ausgebucht gewesen. „Zum Glück einer Reise gehört die Vorfreude“, weiß Hirsch. Und für dieses Glück brauche es eben auch eine sichere Buchung. Dieses Bedürfnis hätte sich bei vielen Menschen die vergangenen Jahre aufgestaut.

Das Reisebüro ist als Ansprechpartner praktisch. Carsten Hecht, Reisebüro Hecht

Außer den Stammkunden verzeichnet Carsten Hecht auch viele neue Kunden in seinem Reisebüro in Neureut. Einige waren Kunden in Reisebüros, die während der Pandemie aufgeben mussten.

Die meisten möchten aber die Sicherheit, dass ihnen geholfen wird. „Das Reisebüro ist als Ansprechpartner praktisch“, sagt Hecht, „denn für viele sind die Einreisebestimmungen, die sich auch schnell ändern können, eine Hürde bei ihrer Reise.“

Aufwind spürt auch er seit Mitte Januar. Badeziele wie Spanien, Griechenland und wieder die Türkei sind gefragt. „Aktuell sind wir optimistisch“, sagt Carsten Hecht, „die Menschen wollen nach zwei Jahren wieder rauskommen.“ Er sieht aber auch kritische Punkte: Was ist, wenn wieder eine Virus-Variante auftaucht? Auch der schwelenden Ukraine-Konflikt könne sich auf das Reiseverhalten auswirken.

„Die Menschen sind so urlaubsreif, die zählen die Tage, bis sich die Situation auflockert“, sagt Andreas Döring von Flix-Reisen in der Nordstadt. Über 20 Anfragen habe er täglich, aber die Tendenz sei nach wie vor kurzfristig zu buchen. „Die Menschen haben Angst und sind unsicher, ob sie für den Sommer buchen sollen oder nicht“, erzählt Döring. Viele würden eine Stornierung meiden wollen.

Ich bin bereit. Andreas Döring, Flix Reisen

Die Buchungen seien bei ihm deshalb noch verhalten. Die Stammkunden würden aber buchen – nach Spanien, Bulgarien und auch hier wieder die Türkei. „Ich bin bereit“, sagt Döring und freut sich, dass viele auch wieder die persönliche Beratung vor Ort der Online-Buchung vorziehen.