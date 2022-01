Reisende halten Dieb im Zug nach Karlsruhe fest

Ein 17-Jähriger hat am Mittwochmorgen in einem ICE von Offenburg nach Karlsruhe einen Koffer gestohlen. Zwei Reisende beobachteten dies und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Bundespolizei auf der Zugtoilette fest.

Zwei Reisende haben am Mittwochvormittag einen 17-Jährigen im ICE von Offenburg nach Karlsruhe dabei beobachtet, wie er mit einem gestohlenen Koffer die Zugtoilette aufsuchte. Wie die Bundespolizei mitteilte, war der 17-Jährige zudem ohne gültiges Ticket unterwegs.

In Zugtoilette geflüchtet

Eine Zugbegleiterin kontrollierte den Jugendlichen kurz vor 9.40 Uhr und stellte fest, dass dieser kein Zugticket hatte und kontaktierte die Bundespolizei. Daraufhin stand der 17-Jährige auf, nahm einen Koffer aus der Gepäckablage und ging in die Zugtoilette.

Zwei Reisende beobachteten das Geschehen. Sie wussten, dass der Koffer nicht dem Tatverdächtigen gehörte. Die Zeugen verfolgten den Mann bis zum WC und hielten die Toilettentüren bis zum Eintreffen der Bundespolizei zu.

17-Jähriger verletzt sich selbst

Im Hauptbahnhof Karlsruhe angekommen, öffnete die Bundespolizei die Toilettentüren. Der Tatverdächtige hatte in der Zwischenzeit einen scharfen Gegenstand aus dem gestohlenen Rucksack genommen und sich damit selbst verletzt. Zu seinem Schutz legten die Beamten den 17-Jährigen in Handfesseln. Die Verletzungen waren nur oberflächlich und konnten in der Wache am Hauptbahnhof durch einen Arzt versorgt werden. Anschließend wurde der Jugendliche in eine Klinik gebracht.

Das Diebesgut wurde sichergestellt und der rechtmäßigen Eigentümerin übergeben. Diese hatte das Fehlen ihres Gepäcks bis dahin noch gar nicht registriert. Was den jungen Mann zu den Taten verleitet hat, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. In diesem Zusammenhang wird auch geprüft, ob er mit weiteren Diebstählen aus der Vergangenheit im Zusammenhang stehen könnte. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Erschleichen von Leistungen und Diebstahl.