Rekordverdächtig: Darum hat die Oberfinanzdirektion in Karlsruhe den längsten Flur in Europa

307 Meter und neun Zentimeter. Das ist Rekord. Zumindest in Karlsruhe und der weiteren Umgebung. So lange sind laut Grundrissplan die Korridore im Domizil der Oberfinanzdirektion (OFD) in der Moltkestraße 50. Wer also vom östlichen Ende des traditionsreichen Gebäudes zum äußersten Westende marschiert, ist eine ganze Weile unterwegs, denn der Weg ist weit.

So weit, so gut. Jetzt aber wird es schwierig. Denn BNN-Leser Hansi Schröpfer, der sich in der Rubrik „I hätt do mol e Frog“ an die Redaktion gewandt hat, begehrt zu wissen, ob die Oberfinanzdirektion in der Moltkestraße „den längsten Flur in Europa hat, sogar länger als der Buckingham-Palast?“

Flure dienen der Erschließung

Man müsste nun erst einmal den Begriff „Flur“ definieren. Für Gerhard Kabierske, den Architekturhistoriker vom Südwestdeutschen Archiv für Architektur und Ingenieurbau am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), hat ein Flur stets Erschließungsfunktion, indem die Zimmer von hier aus abzweigen.