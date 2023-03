Die Messe RendezVino öffnet am 24. März erstmals eigenständig ihre Tore für die Besucher in Karlsruhe. Neben Wein präsentieren die Aussteller aus Deutschland, Italien und Frankreich auch viele Gourmet-Spezialitäten.

Die erstmals eigenständige RendezVino, die Messe für Wein, Genuss und Tasting, lockt in die Messe Karlsruhe. Ab Freitag, 24. März, finden Wein- und Kaffeeliebhaber, Grill- und Kochbegeisterte und Freunde raffinierter Delikatessen in der dm-arena in Karlsruhe ihr ganz spezielles Eldorado.

Rund 100 Aussteller präsentieren ein vielfältiges Angebot. Dazu bietet ein breit gefächertes Rahmenprogramm jede Menge Unterhaltung und Abwechslung.

Plattform für heimische Winzer

„Mit der eigenständigen RendezVino wollen wir auch den heimischen Winzern eine Plattform bieten“, betont Messe-Geschäftsführerin Britta Wirtz im Pressegespräch. Regionale Weinanbaugebiete und deren Produkte bildeten das Herzstück der Messe.

Beleuchtet werde ferner der nachhaltige Anbau in Zeiten des Klimawandels. Weinfreunde können auf der RendezVino in das breite Spektrum von hochwertigen Weinen und Schaumweinen von nationalen und internationalen Winzern und Weingütern eintauchen.

Dabei können Interessierte nicht nur Weine probieren und neue Geschmacksrichtungen kennenlernen, sondern von den Ausstellenden auch viel zu aktuellen Themen erfahren.

RendezVino, Verbrauchermesse für Wein, Genuss & Tasting in der Messe Karlsruhe Öffnungszeiten: Freitag, 24. März: 14 bis 22 Uhr; Samstag und Sonntag, 25. und 26. März: 10 bis 18 Uhr Aussteller: 100 * Ausstellungsfläche (brutto): 8.000 qm * Eintrittspreise: 13 Euro, ermäßigt: 11 Euro, Kinder bis 11 Jahre sind kostenfrei

Zudem: Happy-Hour-Ticket Freitag ab 18 Uhr: 10 Euro, Happy-Hour-Ticket Wochenende ab 16 Uhr: 8 Euro ÖPNV: Stadtbahn 2 Richtung Rheinstetten (Haltestelle Leichtsandstraße/Messe),

kostenfreier Shuttle-Bus zwischen Hauptbahnhof Karlsruhe (Vorplatz) und Messe. Internet: www.rendezvino.info *Anmerkungen zu den Vergleichsdaten 2022: Die RendezVino findet in diesem Jahr erstmals als eigenständiges Messeformat statt, wodurch kein valider Vergleich zu Vorjahren möglich ist.

Ludwig Honold, Winzer und Inhaber des Weinguts Ludwig Honold in Östringen, erläutert vor der Presse die Vorzüge von pilzwiderstandsfähigen Rebsorten (piwi-Weine) und Zukunftsweinen.

Das sind neue, gekreuzte Reben mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen die Launen der Natur. Diese brauchen weniger Pflanzenschutzmittel. Honold glaubt an die neuen, robusten Rebsorten für die Zukunft und sagt: „Die Weine schmecken sehr gut.“

Vielzahl an Gourmet-Spezialitäten

Auf der RendezVino präsentieren Anbieter aus Deutschland, Italien und Frankreich zudem eine Vielzahl an Gourmet-Spezialitäten und Delikatessen.

Die Besucher können sich unter anderem auf Angebote von Öl, Essig, Senf, Pesto, Dips, Gewürzen, Kräutern, Kaffee oder Schokolade freuen und sich dabei auch über vegetarische und vegane Produkte informieren.

Dazu spielen die Themenbereiche Grillen und Kochen auf der Verbraucherausstellung eine große Rolle. So wollen die Grill-Gurus Heiko Brath und Tom Heinzle die Freunde der Outdoor-Küche zum Staunen bringen.

Wissenswertes wollen die Sommelière Yvonne Heistermann und Natalie Lupp bei den Weinführungen und -workshops vermitteln. Bei unterschiedlichen Tastings kann man zudem viel über die Merkmale von Whisky, Gin, Craft Beer und Kaffee erfahren. Nachhaltigkeit ist auch Thema bei den Kaffee-Tastings von Coffeologe und Coffee Connaisseur Sven Herzog. Herzog ist Inhaber des Röstwerks von Herzogkaffee in Waldbronn.

„Jeder Kaffee hat seinen eigenen Charakter“, erklärte er. Er lege Wert auf persönlichen Kontakt zu den Farmern und Kaffeeplantagen. Christopher Wertz von Fächerbräu stellt an seinem Stand auch Neuheiten wie Bierbrände oder Bierliköre vor.

Tickets für die Whisky-, Gin- und Craft Beer-Tastings, die Weinworkshops und -führungen sowie für die Einführung in die Welt der Keramikgrills können unter www.rendezvino.info/tickets erworben werden, ebenso wie die Eintrittskarten für die RendezVino.