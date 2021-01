Frühaufsteher werden belohnt: Wer am Samstagmorgen vor zehn Uhr die Wertstoffstation in der Maybachstraße ansteuert, kann sofort aufs Areal. Das sah die vergangene Woche deutlich anders aus. „Am Dienstag war es heftig, wir hatten teils Wartezeiten von einer halben Stunde“ erzählt Betriebsleiter Thilo Eberle.

„Das meiste, was angeliefert wird, ist Papier, Pappe und Styropor. In Corona-Zeiten kommt da noch mal eine Schippe drauf.“ Am Donnerstag war der Andrang ähnlich, am Freitag etwas schwächer.

Ein Auto nach dem anderen rollt in die Station. Doch wenige Minuten später sind es zu viele Autos. Eberle eilt 50 Meter vor die Station, dort wird der Andrang abgebremst, es bildet sich ein Rückstau.